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Происшествия25 августа 2021 9:17

Под Калининградом сгорела пилорама

Кирилл Алексеев
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Во вторник вечером случился пожар в поселке Комсомольский Гвардейского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, загорелось одноэтажное здание пилорамы. Пожарные прибыли оперативно, однако деревянная часть здания успела сгореть, равно как и кровля. Зато удалось спасти две фуры, трактор и грузовой микроавтобус.

- Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 14 человек и 4 единиц техники, а также пожарная команды расположенной неподалеку войсковой части, - отметили в пресс-службе.