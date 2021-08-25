Заразилась ковидом на рабочем месте, а компенсацию не получила: фельдшер из Краснознаменска подала в суд на больницу

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Фельдшер, работающая в Краснознаменской районной больнице, подала в суд на работодателя. Причина - отсутствие страховх выплат после перенесенного заболевания коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Краснознаменского районного суда, с ноября по декабрь 2020 женщина находилась в непосредственном контакте с пациентами, у которых был подтвержден ковид, и с пациентами с подозрением на инфекцию. В декабре фельдшер заболела сама - у нее был обнаружен коронавирус, а также двусторонняя пневмония.

- После болезни женщина получила уведомление о результатах рассмотрения врачебной комиссией обстоятельств и причин возникновения ее заболевания, в котором указывалось, что ее случай заболевания COVID–19 не попадает под страховой случай, - отметили в пресс-службе суда.

Тогда женщина подала заявление в минздрав Калининградской области, но и там ей отказали, подтвердив первоначальное заключение больницы Краснознаменска: случай не является страховым. После этого фельдшер пошла в суд.

- Истица полагает, что данные о ее заболевании комиссией не оценены и не приняты во внимание при вынесении решения, в связи с чем просит признать решение врачебной комиссии ГБУЗ КО «Краснознаменская ЦРБ» по расследованию случая причинения вреда здоровью незаконным и обязать ответчика направить в ГУ Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации справку в соответствии с действующим законодательством, - добавили в пресс-службе.

Судебное заседание по делу назначено на 28 сентября 2021 года.