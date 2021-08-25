Калининградский янтарный комбинат добыл полуторакилограммовый самородок

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

На Калининградском янтарном комбинате добыли полуторакилограммовый самородок. Уникальный янтарь весом 1440 граммов обнаружен в Приморском карьере 20 августа, сообщает пресс-служба предприятия.

Самородок светло-медового цвета имеет овальную форму, почти гладкую поверхность с одной стороны и рельефную - с другой.

Самородку уже присвоено название - «Черемховец». Имя дано в честь шахтерского города Черемхово, одного из крупнейших в Сибири центров по добыче угля, так как янтарь добыт накануне профессионального праздника - Дня шахтера, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа.