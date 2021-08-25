В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 25 августа нет света и воды

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В Калининграде в среду, 25 августа, в течение дня отключено электричество на 28 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет на ул. Лейт. Калинина 18-28, 19-29, ул. Бойко 8, 11, 12-20, 13, 17, 27, 27а, 31, 35, СТ «Лесное»

До 18 часов электричества отключены дома по:

- ул. Стрелковая 8-8а, 8б;

- ул. Зарайская 7-19, ул. Клиническая 73-75, ул. Кирпичная 17а, Московский пр-т 83-93;

- ул. Косм. Леонова 1-27а, 11а-17б (детская городская поликлиника №6, отделение №2), 10, 12, 12а, ул. Комсомольская 16 (д/сад № 2), 20-22б, 21, 23, ул. Косм. Пацаева 3, 6а, пер. Зоологический 1-11а, 6-12;

- ул. В. Дубинина 24 (городская больница №2, отделение паллиативной помощи), 29-35, ул. Тихоненко 3-19, 4-24, 25, 27, ул. Тенистая аллея 26, 31, 31а, 37аб, 39, ул. Серж. Мишина 7-9, 14а, 18, 18а, 32, 32а,;

- ул. Белинского 30, 34, 36, 53Ю ул. Ватутина 19-39, 20, 26-40, ул. Глазунова 1-5, 2-14, 18-38, ул. Добролюбова 23, 28-38, 42, 44, ул. Красносельская 32, 34, 42, 44, 63б 72, 74;

- пр-т Победы 144а-г, ул. Брусничная 2а (ЦТП и ВНС), 2б;

- ул. Летняя 3 (ЦГКБ),;

- ул. Менделеева 27, 28, 32, 31-43, 34, 40а-50, 54- 60, Цирковая 4-18а, 5-9, 13-19.

До 20 часов света не будет на ул. Белибейская 12-18, ул. Краснопрудная 48, Московский пр-т 229.

От холодной воды с 10.00 до 15.00 дня отключены потребители по ул. А. Невского 176-178 и ул. Ю. Костикова 29-51, ул. Аральская 1-3, 2-2г, ул. Карташёва 91-101, 105а, ул. Лужская 3а, ул. Славянская 57.