Житель Балтийска вернул 500-тысячный долг после ареста автомобиля

В Балтийске должник погасил долг после ареста автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Ранее двое местных жителей заключили договор займа, однако в установленный срок заемщик долг не вернул. Заимодавец обратился в суд, который обязал горожанина, взявшего деньги, полностью вернуть их.

Судебный пристав-исполнитель установил, что в собственности у балтийца имеется легковой автомобиль, на котором он и прибыл в отделение, получив требование судебного пристава.

На машину был наложен арест, а должник предупрежден, что в случае неуплаты долга автомобиль будет оценен и реализован на торгах. Не желая лишиться движимого имущества, мужчина спустя день внес на депозитный счет отделения 478 тысяч рублей в счет погашения задолженности и исполнительский сбор 48 тысяч рублей. Деньги уже перечислены взыскателю.