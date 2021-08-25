Калининградские спортсменки стали чемпионками страны по пляжному волейболу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Краснодарском крае прошел финальный тур национальных соревнований по пляжному волейболу. В нем участвовали 64 лучшие отечественные пары, в том числе 32 женские.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, игроки пляжной команды ВК «Локомотив-Калининградская область» выиграли четыре матча из четырех, будучи сеянными в основную сетку турнира и начав поход за титулом со стадии 1/16.

Мария Воронина и Мария Бочарова выиграли восемь сетов из девяти. Обыграв соперниц из Красноярска, Московской области и Москвы, калининградские волейболистки в финале одолели еще один дуэт столичного «Динамо». Екатерина Бирлова и Анастасия Фролова уступили им со счетом 8:21 и 19:21 по партиям соответственно.