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Спорт25 августа 2021 12:01

На домашние матчи «Балтики» разрешили пускать в 2 раза больше зрителей

Масочный режим сохраняется
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Во вторник, 24 августа, на портале правовой информации было опубликовано постановление правительства области, согласно которому на матчах «Балтики» в Калининграде могут присутствовать до 1000 человек.

Ограничение посещаемости ввели 20 июля, когда на стадион разрешили пускать ровно 500 зрителей. Так, на последней домашней игре «Балтики» с «Нефтехимиком» 8 августа присутствовали 496 человек. Несмотря на то, что теперь болельщиков будет больше, все должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ближайшая игра «Балтики» в Калининграде пройдет уже в это воскресенье, 29 августа. Команда примет на своем поле «Краснодар-2».