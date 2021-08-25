На домашние матчи «Балтики» разрешили пускать в 2 раза больше зрителей

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Во вторник, 24 августа, на портале правовой информации было опубликовано постановление правительства области, согласно которому на матчах «Балтики» в Калининграде могут присутствовать до 1000 человек.

Ограничение посещаемости ввели 20 июля, когда на стадион разрешили пускать ровно 500 зрителей. Так, на последней домашней игре «Балтики» с «Нефтехимиком» 8 августа присутствовали 496 человек. Несмотря на то, что теперь болельщиков будет больше, все должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ближайшая игра «Балтики» в Калининграде пройдет уже в это воскресенье, 29 августа. Команда примет на своем поле «Краснодар-2».