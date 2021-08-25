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Здоровье25 августа 2021 12:05

5 медиков, 11 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

Виктор Сергеев
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 183 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 151 случай ОРВИ, 5 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

-19 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 3 работника образования;

- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 12 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 4 работника предприятий с/х;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник санатория;

- 21 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 8 неорганизованных детей до 6 лет;

- 4 воспитанника д/с;

- 11 школьников;

- 3 студента (колледж мехатроники и пищевой промышленности, Гусевский политехникум, РАНХиГС);

- 49 неработающих.