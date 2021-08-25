5 медиков, 11 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 183 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 151 случай ОРВИ, 5 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
-19 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 3 работника образования;
- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 12 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 4 работника предприятий с/х;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- сотрудник санатория;
- 21 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 8 неорганизованных детей до 6 лет;
- 4 воспитанника д/с;
- 11 школьников;
- 3 студента (колледж мехатроники и пищевой промышленности, Гусевский политехникум, РАНХиГС);
- 49 неработающих.