В Багратионовском районе нашли орден красноармейца, погибшего в годы войны

. Фото: Руслан Хисамов

У поселка Корнево Багратионовского района при проведении поисковых работ на местах боев найден орден Славы 3-й степени, который был утерян в бою. Как рассказал руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов на своей странице в Facebook, этим орденом был награжден красноармеец Федор Степанович Коновалов, 1901 года рождения, уроженец Удмуртской АССР, разведчик-сапёр 173-й стрелковой дивизии 31-й Армии 3-го Белорусского фронта.

Установлено, что «18 октября 1944 года в районе Червонка он лично проделал проход в заграждениях противника: подорвал Спираль Бруно и обезвредил 20 противопехотных мин, чем обеспечил возможность наступающим подразделениям дивизии ворваться в расположение противника. В этот же день, находясь впереди наступающих подразделений, во время продвижения снял 15 противотанковых мин на шоссе и обезвредил один фугас».

Погиб боец 22 января 1945 года в ходе освобождения территории Польши от фашистов. Похоронен в 150 метрах северо-восточнее деревни Францишково Белостокского воеводства в Польше.

Следователи регионального управления СКР совместно с поисковиками из «Совести» ищут родственников погибшего красноармейца, чтобы передать им награду.