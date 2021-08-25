В Калининграде в гараже на ул. Суворова обнаружили арсенал оружия и боеприпасов времен войны

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оружие и боеприпасы хранились в гараже во дворе дома по улице Суворова. В ходе обыска оперативники обнаружили 6 винтовок, 5 пистолетов, револьвер, противопехотные мины, выстрелы от немецких противотанковых гранатометов, 3 килограмма пороха, более 2 тысяч винтовочных и пистолетных патронов, различные составные части от огнестрельного оружия, в том числе, от пулеметов, а также слесарные станки и металлоискатели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Сейчас полицейские проверяют граждан, которые пользовались гаражом.