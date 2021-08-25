В Калининграде во второй раз за лето отменили День города

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Дня города в Калининграде в этом году уже точно не будет. Первоначально он должен был состояться в первых числах июля, но праздник перенесли на 11-12 сентября. Причина - вспышка коронавирусной инфекции.

Зараза, к сожалению, никуда не ушла, поэтому власти решили отменить празднование Дня города и в сентябре. Об этом решении сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

Напомним, за минувшие сутки в Калининградской области выявлено 183 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре - 151 ОРВИ, 5 пневмоний и 27 бессимптомных. С момента начала пандемии от ковида скончались в регионе 663 человека.