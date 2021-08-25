В Калининграде школьный учитель может зарабатывать 103 тысячи рублей в месяц

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С неожиданными данными выступила на прямой линии в среду министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

- По данным за прошлый учебный год, мы фиксировали заработную плату и в 103 тысячи рублей, - приводит слова министра издание "Клопс.Ru".

Правда, Светлана Трусенева отметила, что заработать такие деньги весьма и весьма непросто. Для этого кроме своего предмета заниматься классным руководством, а также вести подготовку одаренных ребят. Название учебного заведения, где учитель может заработать такие деньги, чиновница не сообщила.

В ходе прямого эфира министр рассказала также о кадровой ситуации. Перед началом года в регионе не хватает 69 специалистов-предметников. Речь прежде всего идет о русском языке, физике и математике.

- Однако, - добавила Трусенева, - дефицит легко восполним за счёт перераспределения нагрузки.