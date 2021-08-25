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Общество25 августа 2021 18:08

Роспотребнадзор назвал муниципалитеты в области с самой плохой водой

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В сельских территориях двух муниципалитетов Калининградской области показатели качества питьевой воды значительно хуже среднеобластных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Речь идет о Гурьевском и Багратионовском районах, в которых система доочистки питьевой воды практически отсутствует.

По данным ведомства, в настоящее время в области реализуется федеральная программа «Чистая вода», в рамках которой завершается строительство реконструкция сетей водоснабжения и строительство водонасосной станции, станции саночистки и станции обезжелезивания в поселке Нивенское». Также уже определен подрядчик, который займется реконструкцией станции водоподготовки, артезианских скважин в поселке Васильково.