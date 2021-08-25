Подозреваемый в краже калининградец попался на выращивании конопли

. Фото: архив "КП"

Житель поселка Фурманово Гусевского района попался на выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину подозревали в совершении кражи, однако в ходе обыска в его квартире полицейские нашли 30 кустов конопли. Еще 14 кустов было обнаружено в теплице на придомовой территории.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства».