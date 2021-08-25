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Звезды25 августа 2021 18:26

В Калининграде начинаются съемки сериала о погрязшем в преступности городе Янтарске

Киношники начнут работать на городских улицах 4 сентября
Кирилл Алексеев
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Фото: мэрия Калининграда

Калининградская область продолжает оставаться популярным местом для съемок кино.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, в начале сентября в нашем городе начнут снимать очередной сериал - "Порт". В частности, 4 сентября киношники будут работать на Старопрегольской набережной, улицах Октябрьской и Виктора Гюго.

Как сообщается, сериал "Порт" рассказывает о буднях линейного отдела МВД на транспорте в выдуманном портовом городе Янтарск (прообразом этого населенного пункта является Балтийск). Главный герой - бывший сотрудник военной полиции, который в начале истории теряет своего лучшего друга на поле боя в Сирии. После тяжелой утраты он оставляет службу в армии и отправляется в родной город. Здесь он намеревается найти покой, но вместо этого снова оказывается на войне. На этот раз - с преступностью.

Режиссер-постановщик сериала - Слава Кириллов. В главных ролях: Максим Щеголев, Алексей Барабаш, Вадим Андреев, Татьяна Каргаева, Софья Шуткина.