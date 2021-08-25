Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 183 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 86 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ - 1

Багратионовский городской округ - 5,

Озерский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 10,

Гурьевский городской округ - 45,

Правдинский городской округ - 5,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ - 8,

Светлогорский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 10,

Краснознаменский городской округ – 2

Мамоновский городской округ – 3,

Неманский городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 1.