Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 183 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 86 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ - 1
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 10,
Гурьевский городской округ - 45,
Правдинский городской округ - 5,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ - 8,
Светлогорский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 10,
Краснознаменский городской округ – 2
Мамоновский городской округ – 3,
Неманский городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 1.