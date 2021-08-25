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Общество25 августа 2021 19:12

В Калининграде «черная риелторша» обманула 80-летнюю пенсионерку

Злоумышленница взяла у пенсионерки 400 тысяч рублей на покупку квартиры и присвоила деньги
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали «черную риелторшу», которая обманула 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионерка передала специалисту по недвижимости 400 тысяч рублей на покупку комнаты. Злоумышленница под расписку взяла наличные, но жилье так и не оформила.

На аферистку завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ей грозит до шести лет лишения свободы.