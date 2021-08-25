В Калининграде задержали серийного грабителя

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде полицейские задержали серийного уличного грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Злоумышленник орудовал в Московском и Ленинградском районах.Он караулил мужчин и женщин в тёмных переулках, подходил с вопросами, в ходе разговора выхватывал из рук мобильный телефон и убегал. Если жертва сопротивлялась - брызгал в лицо газовым баллончиком. Гаджеты тут же продавал.
Задержали 39-летнего калининградца по горячим следам после очередного ограбления на улице Батальной. Всего его подозревают как минимум в восьми грабежах.
Подозреваемый уже имеет судимость за кражу, мошенничество и грабёж. Его поместили в ИВС, решается вопрос об аресте на время следствия.