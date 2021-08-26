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Общество26 августа 2021 10:45

Приставы заставили проживающего в Германии калининградца погасить долг по алиментам

Деньги уже поступили взыскателям
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Судебные приставы заставили проживающего в Германии жителя Советска погасить 500-тысячную задолженность по алиментам. Для этого пришлось запретить ему выезд за пределы России, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина в течение трех лет не платил алименты и накопил задолженность в размере 505 тысяч рублей. Однако ему пришлось вернуться на родину, чтобы поменять загранпаспорт. Уже в Советске он узнал, что ему запрещен выезд, поэтому ему пришлось погасить задолженность по алиментам 505 тысяч рублей, а также долг по кредитным платежам в размере 20 тысяч рублей.

Деньги уже поступили взыскателям.