Приставы заставили проживающего в Германии калининградца погасить долг по алиментам

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Судебные приставы заставили проживающего в Германии жителя Советска погасить 500-тысячную задолженность по алиментам. Для этого пришлось запретить ему выезд за пределы России, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина в течение трех лет не платил алименты и накопил задолженность в размере 505 тысяч рублей. Однако ему пришлось вернуться на родину, чтобы поменять загранпаспорт. Уже в Советске он узнал, что ему запрещен выезд, поэтому ему пришлось погасить задолженность по алиментам 505 тысяч рублей, а также долг по кредитным платежам в размере 20 тысяч рублей.

Деньги уже поступили взыскателям.