В Калининграде полицейский устроил дебош в баре и избил бармена

В Калининграде сотрудник полиции устроил дебош в баре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Заявление поступило от бармена, который сообщил, что один из посетителей избил его. В ходе проверки было установлено, что конфликт в баре устроил 28-летний сотрудник одного из отделов внутренних дел, находившийся вне службы.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

«Также проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - заявили в пресс-службе УМВД.