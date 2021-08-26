В Светлогорске предприниматель отпинал чужую машину

На 34-летнего гендиректора одной из калининградских компаний завели уголовное дело за повреждение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Светлогорске. Мужчине не понравилось, как был припаркован чужой автомобиль. Выйдя из-за руля, злоумышленник несколько раз пнул ногой по кузову легковушки, ремонт которой обошелся владелице в 16 тысяч рублей.

В полиции добавили, что ранее агрессивный автомобилист привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.