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Общество26 августа 2021 12:17

В Светлогорске предприниматель отпинал чужую машину

Мужчине не понравилось, как автомобиль был припаркован
Виктор Сергеев
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На 34-летнего гендиректора одной из калининградских компаний завели уголовное дело за повреждение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Светлогорске. Мужчине не понравилось, как был припаркован чужой автомобиль. Выйдя из-за руля, злоумышленник несколько раз пнул ногой по кузову легковушки, ремонт которой обошелся владелице в 16 тысяч рублей.

В полиции добавили, что ранее агрессивный автомобилист привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.