48 безработных, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 179 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 135 случаев ОРВИ, 15 пневмоний и 29 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 43 пенсионера;
- 2 медицинских работников;
- 5 работников образования;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 16 работников промышленных предприятий;
- 4 работника транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник банка;
- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 4 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 1 работник предприятия с/х;
- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 2 школьника;
- 48 неработающих.