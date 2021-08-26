48 безработных, 5 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 179 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 135 случаев ОРВИ, 15 пневмоний и 29 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 43 пенсионера;

- 2 медицинских работников;

- 5 работников образования;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 16 работников промышленных предприятий;

- 4 работника транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник банка;

- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 4 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 1 работник предприятия с/х;

- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 2 школьника;

- 48 неработающих.