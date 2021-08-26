В ЦГКБ Калининграда заработал эндоскопический центр

Эндоскопический центр заработал в поликлинике Центральной городской клинической больнице на Летней. Как сообщает пресс-служба областного правительства, был закуплен фиброгастроскоп, колоноскоп, аппарат УЗИ; отремонтированы помещения на четвертом этаже поликлиники ЦГКБ, в которых заработал центр эндоскопии и УЗИ. Оборудование экстренного класса позволяет врачам увидеть мельчайшие новообразования. Кроме того, исследования проводятся в максимально комфортной обстановке.

Открытие центра стало возможным благодаря участию больницы в проекте по профилактике рака молочной железы и колоректального рака в рамках программы приграничного сотрудничества «Литва-Россия». Мероприятия по проекту осуществляются с 2019 года совместно с Республиканской Клайпедской больницей и Клайпедским университетом.

Мощность диагностического центра - 12-14 исследований кишечника и 15 исследований грудной железы и других органов репродуктивной системы женщин в смену. Поставленное оборудование позволяет специалистам выявлять различные виды новообразований – доброкачественных и злокачественных, в том числе на ранних стадиях.