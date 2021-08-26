Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

.
Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 179 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 93 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 4,
Пионерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 3,
Полесский городской округ – 8,
Гвардейский городской округ – 5,
Гурьевский городской округ - 20,
Правдинский городской округ - 3,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ - 9,
Светлогорский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 3,
Советский городской округ - 3,
Янтарный городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 10.