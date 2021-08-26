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Здоровье26 августа 2021 12:56

Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 179 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 93 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4,

Пионерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 3,

Полесский городской округ – 8,

Гвардейский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 20,

Правдинский городской округ - 3,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ - 9,

Светлогорский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 3,

Советский городской округ - 3,

Янтарный городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 10.