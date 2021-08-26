Калининградцы смогут оплачивать билеты на концерты «Пушкинской картой»

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Просветительский проект для молодежи «Пушкинская карта» стартует в нашей стране 1 сентября. Любой молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет включительно, изъявивший желание получить такую карту, сможет оплачивать ею билеты на культурные мероприятия - экскурсии, спектакли, концерты в культурных учреждениях, которые вошли в реестр участников программы. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей. В следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей.

С 1 сентября воспользоваться «Пушкинской картой» можно будет для оплаты концертов в Калининградской областной филармонии. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Карта выпускается в виртуальном формате в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура», но можно заказать и пластиковый вариант.