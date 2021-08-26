За тысячи километров от Калининграда нашли могилу «янтарного человека»

Могила была засыпана ритуальной охрой. Фото: Петрозаводский государственный университет

Накануне на берегу Онежского озера археологи обнаружили нечто уникальное - гробницу «янтарного человека». Узкая овальная могила была сплошь усыпана ритуальной охрой, а внутри захоронения - останки человека и множество украшений из янтаря, а также кремниевые наконечники стрел. Среди найденной «бижутерии» - подвески, диски, но особенно много янтарных пуговиц. Эти пуговицы, расположенные рядами лицевой стороной вниз, были нашиты на кожаное покрывало, укрывавшее умершего.

Как сообщили в пресс-службе Петрозаводского государственного университета, находка датируется т. н. медно-каменным веком, если быть точнее - 3400 годами до нашей эры. Янтаря в Карелии нет, соответственно, предполагают археологи, в узкой могиле покоились останки пришельца из южной Прибалтики, кого-то из предков пруссов, приехавшего на север по делам.

Янтарные украшения из захоронения. Фото: Петрозаводский государственный университет

- Не исключено, что в могиле был захоронен торговец из Восточной Прибалтики, который прибыл на западный берег Онежского озера для приобретения (в обмен на янтарь) сланцевых рубящих орудий, - предполагает доцент Петрозаводского университета Александр Жульников.

Ранее подобных «янтарных» захоронений ни в Карелии, ни где-нибудь еще на севере не находили.