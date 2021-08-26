Полузащитник «Балтики» Ишхан Гелоян вызван в сборную Армении

Ишхан Гелоян. Фото: fc-baltika.ru

Полузащитник «Балтики» Ишхан Гелоян впервые получил вызов в национальную сборную Армении. Как сообщает пресс-служба клуба, к тренировкам команда приступит 29 августа.

- Эмоции от этой новости только положительные испытываю. Очень рад, что смогу выступать за сборную. Для меня это большой вызов, - рассказал футболист.

В сентябре сборная Армении проведет три матча в рамках отборочного раунда ЧМ-2022. 2 сентября состоится матч Северная Македония - Армения, 5 сентября - Германия - Армения, 8 сентября - Армения - Лихтенштейн.

Напомним, ранее в молодежную сборную России был вызван голкипер «Балтики» Максим Бориско.