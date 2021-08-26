С эстакадного моста в Калининграде упал мужчина

. Фото: предоставлено очевидцем

Трагедия случилась в центре Калининграда в четверг примерно в 12.30. С эстакадного моста упал мужчина. Непонятно, бросился ли он с моста сам или же упал по неосторожности. Поначалу разбившийся подавал признаки жизни, но через несколько минут скончался.

- Я услышал звук, будто что-то упало с моста, - рассказал «Комсомолке» очевидец происшествия. - Это было в пяти метрах от меня. Подошел, смотрю, человек лежит. Он еще живой был, дышал. Сейчас скорая подъехала, тело накрыли, ждут полицию.