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Происшествия26 августа 2021 13:46

С эстакадного моста в Калининграде упал мужчина

Трагедия произошла на глазах прохожих
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: предоставлено очевидцем

Трагедия случилась в центре Калининграда в четверг примерно в 12.30. С эстакадного моста упал мужчина. Непонятно, бросился ли он с моста сам или же упал по неосторожности. Поначалу разбившийся подавал признаки жизни, но через несколько минут скончался.

- Я услышал звук, будто что-то упало с моста, - рассказал «Комсомолке» очевидец происшествия. - Это было в пяти метрах от меня. Подошел, смотрю, человек лежит. Он еще живой был, дышал. Сейчас скорая подъехала, тело накрыли, ждут полицию.