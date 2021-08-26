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Общество26 августа 2021 13:49

В Калининграде автоинспекторы задержали водителя, не оплатившую более 50 штрафов за превышение скорости

Виктор Сергеев
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Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

В Калининграде инспекторы ГИБДД при помощи камер «Безопасного города» выявили водителя, не оплатившую более полусотни штрафов за превышение скорости. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции.

30-летняя водитель «Мерседеса» просрочила сроки оплаты 58 штрафов на общую сумму 48 тысяч рублей.

За неуплату штрафов в отношении водителя были составлены административные материалы. Ей придется также заплатить административные штрафы в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.