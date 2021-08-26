Калининградский зоопарк объявил о сборе кабачков и яблок у населения

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Калининградский зоопарк готов принять в дар излишки урожая у граждан. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, овощи, фрукты и зелень – важнейшая составляющая рациона самых разных животных, начиная от енотов и заканчивая жирафами.

Нести можно яблоки, тыкву, кабачки, свеклу, зелень. Главное, чтобы все это было свежее, без следов гнили и плесени.

Помимо яблок и тыкв зоопарк принимает и другие виды продуктов, например, свежескошенную траву.

Если у вас есть, что передать, перед поездкой в зоопарк обязательно необходимо связаться с инженером по снабжению.

О том, как связаться и что можно и нельзя передавать в зоопарк, читайте здесь.