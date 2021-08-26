Жительница Зеленоградска вырастила на даче 19 арбузов

. Фото: Газета "Волна"

В Зеленоградске местная жительница вырастила 19 арбузов. Об этом пишет районная газета «Волна». Алла Романова увлекается выращиванием арбузов уже четвертый год.

«Прочитала в соцсети «Одноклассники» об опыте девушки в выращивании арбузов и тоже решила попробовать. Арбузы высаживаю по китайской технологии, ничего сложного в этом нет, — посадил и жди. Главная «фишка» в том, что после посадки арбузы не нужно поливать. Лучше, конечно, отдавать предпочтение гибридным сортам, они более крупные, сладкие и стрессоустойчивые. Мой фаворит — «Подарок Северу F1», - цитирует издание слова женщины.

С восьмиметровой грядки она сняла 19 арбузов, самый большой из них весил 8 килограммов.