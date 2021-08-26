В Калининграде бесплатно покажут фильм «Огонь» с Хабенским и «Пальму» про собаку

Зрители увидят драму с Константином Хабенским «Огонь». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Калининград присоединится к акции «Ночь кино» уже в субботу, 28 августа. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки проведут показы отечественных киноновинок: драма с Константином Хабенским «Огонь», фильм-сказка с Павлом Деревянко и Паулиной Андреевой «Конёк-Горбунок» и семейное приключенческое кино «Пальма».

Как рассказала руководитель областной «Фестивальной дирекции» Ольга Каверзина, в этом году количество площадок увеличилось.

«Кинопоказы в рамках акции пройдут практически во всех муниципалитетах области, в том числе и в поселках на Куршской косе. В этом году зрителей примут 38 площадок: библиотеки, музеи, кинотеатры, дома культуры и культурно-досуговые центры. В прошлом году площадок было 29. Вход для зрителей свободный», - рассказала руководитель дирекции.

В Багратионовске, если погода позволит, фильмы покажут на открытом воздухе в городском парке.

Напомним, все кинопоказы будут проведены в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора – обязательны маски, социальная дистанция и ограниченная заполняемость залов.

Список участников «Ночи кино» в Калининградской области здесь.