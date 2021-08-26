В Калининграде пройдет бесплатная лекция, посвященная молодости Иммануила Канта

. Фото: Александр КАТЕРУША

Лекция, посвященная периоду жизни молодого ученого Иммануила Канта, когда он служил домашним учителем, состоится в областной научной библиотеке в четверг, 26 августа. Ведущей выступит автор социально-гуманитарных проектов Ольга Шолмова.

Как говорят исследователи жизни философа, сам Кант думал, что он, возможно, худший домашний учитель из когда-либо существовавших.

«Одним из самых неприятных» его снов был сон, что он опять учитель. Он признавался, что профессия домашнего учителя «всегда казалась самой докучливой». И все же он был, вероятно, лучшим учителем, чем ему казалось», - говорят организаторы встречи.

Когда, где, кого, чему и как учил Кант вдали от своего дома в Кёнигсберге – об этом вы узнаете на лекции.

Лекция начнется в 18.00. Записаться можно по тел: 21-68-82 (количество мест ограничено).

Внимание! Для посещения лекции необходимо будет предоставить сертификат о прохождении вакцинации, либо справку о прохождении ПЦР–теста.