В Калининградской области снизилось число доноров

. Фото: Правительство Калининградской области

По словам главного врача областной Станции переливания крови Нины Кабанчук, в летние месяцы идет традиционное снижение числа доноров. Это происходит из-за того, что многие калининградцы и жители муниципалитетов уходят в очередной отпуск, выезжают за пределы региона, работают на дачных участках, занимаются сезонными заготовками. При этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, только в одно отделение онкогематологии Детской областной больницы ежедневно направляется 10 литров крови.

- Мы не говорим, о том, что есть какая-либо нехватка крови или ее компонентов, но именно для того, чтобы наши накопленные запасы не иссякали, и требуется постоянно поддерживать необходимое число доноров, – подчеркнула Нина Кабанчук. – Ведь все также донорская кровь нужна и в акушерской службе – при тяжелых родах, и при ожогах, и в онкологии, и при лечении травм после дорожно-транспортных и других происшествий. По статистике каждый третий тяжелый больной, поступающий в стационары, требует лечения с использованием донорской крови или ее компонентов. Поэтому я хочу обратиться к нашим жителям: пожалуйста, приходите к нам, сделайте это доброе дело – сдайте кровь!

Станция переливания крови на улице Чкалова, 29 работает ежедневно по будням с 7.30 до 13.00. В субботу, 28 августа, учреждение организует дополнительный прием доноров на сдачу крови – также с 7.30 до 13.00. На станции работают два операционных зала на 15 посадочных мест. С учетом временных рамок донации – ориентировочно по 15 минут на каждого донора – в течение дня учреждение готово принять больше 100 добровольцев. Предварительной записи не требуется. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Калининградской области и полис ОМС. После вакцинации от коронавируса допуск на донацию – через 30 дней после завершения процедуры. Всю информацию можно также уточнить по телефону: 21-55-41.