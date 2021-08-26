В Калининграде запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022 по волейболу

. Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня в Калининграде, как и в девяти других городах-организаторах чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, состоялся торжественный запуск часов обратного отсчета. Конструкция проявилась на пересечении Ленинского проспекта и улицы Театральной.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд-2022 (FIVB Volleyball Men’s World Championship Russia 2022) состоится в России через год, с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут десять городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Участниками станут 24 национальные сборные, в том числе российская дружина на правах принимающей стороны.

Формат турнира предусматривает два групповых этапа и финал шести команд в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира среди мужчин. Одной из арен чемпионата станет специализированный волейбольный Дворец спорта «Янтарный».