На Куршской косе волонтеры разобрали шалаш, построенный туристами, и укрепили авандюну

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе провели очередную экологическую акцию. В нацпарке трудились ребята из отряда волонтеров «Вектор» и сотрудники социально-реабилитационного отделения из Черняховска.

Волонтеры разобрали на участке морского побережья в районе экологической тропы «Высота Эфа» шалаши, построенные отдыхающими из деревянных элементов берегоукрепительных конструкций. Как сообщает пресс-служба нацпарка, жерди вернули на авандюну, с их помощью восстановили клетки для удержания песка.

«Разбирать берегоукрепительные сооружения для собственного удобства или развлечения недопустимо», - напомнили в нацпарке.