Калининградка Юлия Майя не смогла завоевать бронзу на Паралимпиаде в Токио

Юлия Майя. Фото: Елена Тишина

В Токио на Паралимпийских играх в четверг, 26 августа, выступила 40-летняя фехтовальщица Юлия Майя из Калининграда. Увы, завоевать призовое место в индивидуальном фехтовании ей не удалось. Об этом «Комсомолке» рассказала Мария Рудик, директор областной спортшколы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

- Бой за третье место Юлия проиграла. Информации о соревнованиях в интернете нет, трансляций нет. Нам удалось связаться с Юлией и она ответила, что бой за третье место не выиграла, - сказала Мариа Рудик.

Завтра, 27 августа, состоятся командные соревнования в фехтовании на шпагах. Так что взять медаль шансы еще есть!

Юлия Майя – заслуженный мастер спорта России по фехтованию на колясках. На Паралимпиаде Юлия выступает сразу за два региона: Омскую область и Калининградскую область. С нашим городом ее связывает многое. Пару лет назад она с мужем, гражданином Франции, переехала в Калининград, купили квартиру, обосновались, и начали тренировать местных особенных детей на стадионе «Калининград».

Еще одна калининградка, 24-летняя легкоатлетка Александр Ручкина, выступит в олимпийском Токио 3 сентября в секторе для прыжков в длину.