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Происшествия26 августа 2021 17:42

Установлена личность мужчины, упавшего с эстакадного моста в Калининграде

У погибшего нашли водительское удостоверение
Николай Литвинов
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Региональное управление СКР устанавливает обстоятельства произошедшей сегодня трагедии. Как уже сообщал сайт kp.ru., примерно в 12.30 с первого эстакадного моста на набережную упал мужчина. Через несколько минут он скончался на месте.

Погибшему было 30 лет. В кармане его одежды следователи обнаружили водительское удостоверение. Кроме того, как сообщает klops.ru, рядом нашли электронную транспортную карту Москвы «Тройка». Сейчас идет поиск родственников погибшего и уточняются все обстоятельства трагедии.