Погода на 27 августа в Калининграде: прохладно и высокая влажность

. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 27 августа, характер погоды в Калининграде не претерпит серьезных изменений. Наш город все еще остается под влиянием циклона.

По прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха составит +19 градусов. Пройдет небольшой дождь, влажность в течение дня будет колебаться в диапазоне 86-98%. Атмосферное давление продолжит расти - с 754 миллиметров ртутного стола утром до 758 к ночи. Скорость ветра (преимущественно восточного направления) не превысит 7 метров в секунду.