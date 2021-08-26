Калининградские школы могут поддержать детей с тяжелыми заболеваниями

Калининградские школы в начале учебного года могут поддержать детей с тяжелыми заболеваниями. Фото: Мария ЛЕНЦ

Благотворительный центр «Верю в чудо» предлагает школам Калининградской области присоединиться к благотворительной акции «Дети вместо цветов». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

- Калининградские школьники смогут помочь детям с тяжелыми заболеваниями, - предлагают организаторы. - Суть акции в том, чтобы подарить учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направить на лечение.

В министерстве также разъяснили, как можно стать участником акции. Вот пошаговая инструкция:

1. Родительский комитет школы или класса принимает решение об участии в акции.

2. В случае положительного решения представители родительского комитета связываются с координатором акции (координатор благотворительных мероприятий БЦ «Верю в чудо» - Юля Германович, + 7-963-738-24-99).

3. Вместо десятка букетов родительский комитет покупает один букет и вместе с ним дарит педагогу сертификат «Самому доброму учителю» от благотворительного центра «Верю в чудо» и бумажные цветы, сделанные подопечными центра.

4. Сэкономленные средства идут в поддержку детей, нуждающихся в помощи, подопечных «Верю в чудо».

Как пояснили в самом центре, все пожертвования, собранные совместными усилиями, помогут детям, которые сегодня находятся:

- под опекой надомного хосписа «Дом Фрупполо» (это структурное подразделение «Верю в чудо», в составе службы - врачи, медицинские сестры, социальные няни, волонтеры);

- на попечении службы адресной помощи «Верю в чудо» (дети с излечимыми, но угрожающими жизни заболеваниями, например онкологическими).

Делать добрые дела - просто. Участвуйте!