Калининградская область ожидает поступления более 600 тысяч доз вакцины против гриппа

Подставляй плечо! На следующей неделе в Калининградской области начнется прививочная кампания против гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном правительстве обсудили план иммунизации населения против гриппа.

Начальник департамента охраны здоровья министерства здравоохранения Оксана Кокоулина рассказала о старте прививочной кампании против гриппа в новом эпидсезоне.

- В этом году, так же как и в прошлом, для создания коллективного иммунитета и недопущения эпидемии планируется до 1 декабря привить не менее 60% населения, - говорится в отчете о прошедшем заседании. - Для поставки в регион заявлено 607 200 доз вакцины от гриппа за счет федерального бюджета: 459 048 - для иммунизации взрослых жителей и 153 152 - для детей. Также будет приобретено дополнительно 22,5 тысячи доз вакцины за региональные средства в размере 5 миллионов рублей.

- Первые 279 тысяч доз вакцины для взрослых ожидаются в самое ближайшее время, это позволит начать прививочную кампанию уже на следующей неделе, - подчеркнула Оксана Кокоулина.

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура заострила внимание на сроках проведения вакцинации против гриппа.

По ее словам, «в связи с тем, что вакцинация от гриппа может проводиться не ранее чем через 30 дней после прививки от коронавируса, необходимо до 1 сентября завершить вакцинацию граждан из групп профессионального риска - медицинских и социальных работников, сотрудников образовательных учреждений».

Ранее Елена Бабура ответила на вопрос калининградца: какую прививку делать в первую очередь - от гриппа или ревакцинироваться против коронавируса?