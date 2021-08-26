Калининградец забыл кожаный портфель на одной из остановок на Советском проспекте

- Гражданин, ваш портфель? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские вернули сумку с личными вещами жителю Калининграда, ставшему жертвой уличной кражи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- К сотрудникам ОМВД России по Центральному району обратился 33-летний мужчина с заявлением о пропаже кожаного портфеля, внутри которого находился кошелек с банковскими картами, паспорт, переносное зарядное устройство, две тысячи рублей наличными и флэшки с личными документами, связанными с недвижимостью. Ущерб был оценен в 45 тысяч рублей, - рассказали в полиции. - Потерпевший рассказал, что забыл сумку поздно вечером на одной из остановок на Советском проспекте. Вспомнив о пропаже, он вернулся на место, но портфеля там уже не было.

Сотрудники уголовного розыска по записям с видеокамер системы наблюдения «Безопасный город» установили личность мужчины, взявшего чужую вещь со скамейки.

- Им оказался безработный 20-летний житель Зеленоградского района, - сообщили детали «приключения» кожаного чемоданчика правоохранители. - Полицейские отследили дальнейший маршрут его перемещений, опросили таксиста, подвозившего мужчину, и обнаружили местонахождение злоумышленника по горячим следам. К моменту задержания он ещё не успел воспользоваться банковскими картами, наличные не нашёл, поэтому они так и остались нетронутыми, а сумку с вещами выбросил на улице. Обнаружить ее в указанном месте не удалось.

Но портфелю все же было суждено вернуться к хозяину. На следующий день в полицию обратились бдительные калининградцы, которые нашли ценную вещь и посчитали нужным передать ее в надежные руки.

В отношении подозреваемого в краже возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.