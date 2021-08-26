В Калининграде самым популярным спортивным занятием у детей является футбол

Мечты о большом футболе зовут калининградскую детвору на стадионы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на развитие физкультуры и спорта из городского бюджета Калининграда будет потрачено почти 400 миллионов рублей. Об этом городские власти сообщили в «Фейсбуке».

- Деньги идут и на ремонты спортшкол (56 млн руб.), и на закупку инвентаря (18 млн руб.), - говорится в сообщении.

Авторы поста также приводят данные о количестве детей, занимающихся сегодня в государственных спортшколах Калининграда.

На первом месте по количеству занятых мест – спортшкола № 5, футбол: 1 317 человек.

На втором - спортшкола № 2, художественная гимнастика: 623 человека.

На третьем - школа олимпийского резерва № 4, легкая атлетика: 569 человек.