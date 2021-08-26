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Общество26 августа 2021 21:03

В октябре Калининград и Ярославль свяжут прямые авиарейсы

Время в пути составит 2 часа 20 минут
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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В октябре этого года авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы из Ярославля в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

- С 17 октября из ярославского аэропорта Туношна начинаются полеты в Калининград. Прямые рейсы будут совершаться один раз в неделю, по воскресеньям, - отметили в правительстве.

Отмечается, что продолжительность полета на «Boeing 737-800» составит 2 часа 20 минут.

Вылеты из Туношны планируются на 16 часов, из Калининграда – на 11.55.

- Продажа билетов уже открыта. Цена без субсидирования – от 2 714 рублей в одном направлении, - рассказали в Ярославле.