В Калининграде пройдет прощание с актером драмтеатра Виталием Баженовым

Виталий Баженов. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

Коллектив Калининградского областного драматического театра прощается с Виталием Тарасовичем Баженовым. Информация об этом размещена на сайте театра.

- На 70-м году ушел из жизни замечательный актер Калининградского областного драмтеатра, - рассказали в театре. - 30 лет он работал на наших подмостках, с 1980-го по 2011 год. В этот период Виталий Баженов был занят почти во всех спектаклях театрального репертуара. Его последняя роль – Городничий в комедии Гоголя «Ревизор», поставленной народным артистом России Михаилом Салесом. Коллеги очень любили и уважали этого интеллигентного, скромного человека, зрители ценили его актерский дар. Добрые воспоминания останутся в сердцах всех, кто знал Виталия Тарасовича.

Коллектив театра выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

Похороны Виталия Баженова пройдут 27 августа на старом кладбище (проспект Мира). Отпевание начнется в 14 часов.