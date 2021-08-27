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Общество27 августа 2021 8:18

В Калининграде минувшей ночью горели рядом припаркованные «Тойоты»

Пожарные выезжали на Каштановую аллею
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Глубокой ночью на Каштановой аллее в Калининграде загорелись рядом припаркованные автомобили. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

- 27 августа в 02.40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Каштановая аллея Калининграда, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В автомобиле «Тойота Ленд крузер 200», выгорел моторный отсек. У рядом стоящего автомобиля «Тойота Ленд крузер 100», лопнуло лобовое стекло и обуглилась правая передняя дверь.

В МЧС заверили: пострадавших нет.