В Калининграде минувшей ночью горели рядом припаркованные «Тойоты»

Глубокой ночью на Каштановой аллее в Калининграде загорелись рядом припаркованные автомобили. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

- 27 августа в 02.40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Каштановая аллея Калининграда, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В автомобиле «Тойота Ленд крузер 200», выгорел моторный отсек. У рядом стоящего автомобиля «Тойота Ленд крузер 100», лопнуло лобовое стекло и обуглилась правая передняя дверь.

В МЧС заверили: пострадавших нет.