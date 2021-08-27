Замминистра строительства и ЖКХ России не увидел в Калининграде опасений появления обманутых дольщиков

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин проинспектировал ряд важнейших объектов жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Представитель федерального ведомства ознакомился с состоянием десяти строящихся многоквартирных домов. В прошлом году их застройщики воспользовались антикризисным мораторием на штрафы и пени за перенос сроков ввода жилья. Срок действия этого запрета завершился в январе 2021 года. Минстрой РФ обращает особое внимание на исполнение графика строительства таких объектов, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков, - пояснили в правительстве.

Замминистра признался, что не увидел в Калининградской области опасений появления обманутых дольщиков.

- Надо отдать должное работе региональной команды, которая знает каждого застройщика и ситуацию на местах, - отметил по результатам инспекции Никита Стасишин. - Сегодня ни один из объектов, которые мы посмотрели, не вызвал опасения появления новых обманутых дольщиков. Это демонстрирует эффективность и действенность механизма проектного финансирования и эскроу-счета, а также показывает, что компании, работающие на рынке жилищного строительства Калининградской области, эффективно выполняют свои обязательства перед дольщиками.

По данным регионального правительства, по итогам семи месяцев 2021 года значение показателя регионального проекта «Объем жилищного строительства» составило 618,702 тыс. кв. м. (66% от планового значения) или 128% к аналогичному периоду 2020 года, в том числе:

– многоквартирных домов – 291,704 тыс. кв. м, 116% к аналогичному периоду 2020 года;

– индивидуальных жилых домов – 326,998 тыс. кв. м, 142% к аналогичному периоду 2020 года.