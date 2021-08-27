В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 27 августа нет света и воды

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В Калининграде в пятницу, 27 августа, несколько десятков улиц в течение дня останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов свет отключен по следующим адресам:

ул. Герцена, 35 (СОШ № 8), 37-49, 51-59, 69, 61-67, 75, 40-50, 54, 56-66, 68, ул. Д. Давыдова, 17-21, 22-26, ул. Павлова, 3, 7, 11, 15- 21, 23, 10, 12а-в, 14-30, 20-30, 30а, 32, ул. Барклая-де-Толли, 3-9, 9б-в, 11, 11а, 13-15, 2-2а, 4-6, 8-12, 14-18, 20а-г, 20-26, 28-28а-б, ул. Глинки, 12-20, 40-52, 51-103, 54-78, ул. Краснохолмская, 7, 2в, 4-4а-в, 20, ул. Богатырская, 4б, 28, ул. Брянская, 1-5, 5а, 7, 2-4, ул. Лозовая, 13, ул. Гончарова 5-7, 9а, 9-15, ул. Больничная, 5, 4, пр-т Ленинский, 10-14,18, ул. Барнаульская, 2, ул. Тельмана, 59, 75, 77, 78, ул. Островского, 16-17, 18-21, ул. Киевская, 71, 75, ул. Марш. Новикова, 5, 5а, 5б, 14, ул. Судостроительная, 15, 2, ул. Коммунистическая, 4,4а, ул. Батальная, 6, ул. Калужская, 29-31, пер. Нарвский, 5-13, ул. Чапаева, 29, ул. Адмиральская, 13, 15, 17, 19, 14, 16, ул. Энгельса, 21, 23-25, 27-29,33-33а, 35-35а, 37, 39, 47, 49, 12, 14а, 16, 20-22, 24, 26, ул. Донская, 1-1а, 5, 2, 4, 8, ул. Нахимова, 17,12, ул. М. Расковой, 7-9, 6, 12-16, 18, пр-т Победы, 11, 13, 15, 17, ул. Кутузова, 14, 19, пер. Минина и Пожарского, 5, 2, ул. Офицерская, 15-25, 27-29, 31-33, ул. Разина, 32.

До 13 часов электричества не будет на пл. Победы, 1, ул. Театральная, 34.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10 до 18 часов на пр-те Московском, 50, 50а; с 10 до 15 часов - на ул. Черняховского, 6а-12а, ул. Гайдара, 97, ул. Озерной, 31а.