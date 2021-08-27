C 31 августа назначается «студенческий» поезд Советск - Калининград

Накануне нового учебного года в расписание движения пригородных поездов вновь назначен «студенческий» поезд из Советска в Калининград, отправляющийся в 18.00.

Первый рейс поезд совершит 31 августа, дальше он будет ходить по воскресеньям. В пути следования до Южного вокзала предусмотрены все остановки, включая Полесск, Гурьевск, Кутузово-Новое и Северный вокзал.

Напомним, с 1 сентября школьники и студенты очной формы обучения по-прежнему смогут приобретать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах при предъявлении справок из образовательных учреждений или студенческих удостоверений.