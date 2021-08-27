Калининградец после ссоры с девушкой поджег чужую квартиру

В Озерском районе полицейские раскрыли поджог в жилом доме на улице Некрасова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции установили, что в пострадавшем от огня жилище отдыхала компания знакомых. Утром, когда основная часть гостей разошлась, а хозяйка квартиры отправилась на покой, в соседней комнате оставались 42-летний мужчина со своей девушкой. В результате начавшейся ссоры девушка вышла на улицу, а ее кавалер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со злости решил поджечь квартиру. С помощью спичек он поджег кресло и выбежал наружу, где стал дальше скандалить с подругой. Когда женщина вернулась в жилище, огонь уже перекинулся на обои на одной из стен.

Пожар быстро потушили, от поджога никто не пострадал. Подозреваемый, у которого ранее уже возникали проблемы с законом, был задержан и дал признательные показания.

На него завели уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, если эти деяния могли повлечь причинение значительного ущерба».